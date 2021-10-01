"По решению суда Ольга Коновалова арестована на два месяца", - сообщил адвокат Коноваловой Дмитрий Кислинский.
Он уточнил, что обвинение ей пока не предъявлено. "Она пока проходит как подозреваемая", - заявил Кислинский.
Ранее сообщалось, что Ольга Коновалова была задержана в четверг, 30 сентября, в рамках уголовного делп по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В декабре прошлого года в отношении нее было возбуждено дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и персоналом "Тамбова". Размер задолженности составлял более 150 млн рублей.
Напомним, в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом.
По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона 2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.
Источник: ТАСС
Суд арестовал экс-директора "Тамбова" Коновалову на два месяца по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего директора "Тамбова" Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве.
Фото: ФК "Тамбов"