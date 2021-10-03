"С моей точки зрения, это стопроцентный пенальти. Игорь Дивеев принял мяч правой рукой и увёл в сторону от Классона. Почему не дали пенальти в таком моменте? Это большой вопрос, который надо спрашивать у арбитра", - цитирует Хакунова Metaratings.
Напомним, в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в пределах штрафной площади. Арбитр этого матча Владимир Москалев после консультаций с ВАР нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. Отметим, что арбитром ВАР на этом матче был Василий Казарцев.
"Краснодар" после матча с ЦСКА (0:0) набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре "быки" дома примут "Уфу".
Гендиректор "Краснодара": был ли пенальти? Спросите у Казарцева
Замгендиректора "Краснодара": стопроцентный пенальти - Дивеев принял мяч рукой и увел от Классона
Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче с ЦСКА на последних минутах встречи (0:0).
Фото: РПЛ