Замгендиректора "Краснодара": стопроцентный пенальти - Дивеев принял мяч рукой и увел от Классона

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
0 - 0
Урал1 тайм
П1 2.15X 2.65П2 4.7
Зенит
16:30
СочиНе начат
П1 1.42X 5П2 7.2
Ахмат
19:00
СпартакНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5
Локомотив
19:00
РостовНе начат
П1 2X 3.45П2 4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 3
АланияЗавершен
Металлург Лп
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 5.2X 3.9П2 1.61
Оренбург
15:00
Спартак-2Не начат
П1 1.37X 5П2 7.2
Акрон
16:00
КубаньНе начат
П1 2.18X 3.35П2 3.2
Волгарь
16:00
ВелесНе начат
П1 3.1X 3П2 2.41
Ротор
16:00
ТорпедоНе начат
П1 2.85X 3.05П2 2.55
КАМАЗ
17:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.99X 3.35П2 3.75
Факел
17:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.35X 4.6П2 9
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.99X 3.45П2 3.6
Балтика
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.5X 3.9П2 6.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
16:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.55
Вест Хэм
16:00
БрентфордНе начат
П1 1.89X 3.65П2 4.2
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.19X 3.4П2 3.45
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
15:00
СельтаНе начат
П1 3.4X 3.1П2 2.35
Эспаньол
17:15
Реал МадридНе начат
П1 4.9X 4.2П2 1.67
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
П1 1.86X 3.75П2 4.3
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.8X 3П2 2.24
Гранада
22:00
СевильяНе начат
П1 5.8X 3.7П2 1.68

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
2 - 0
ЛациоПерерыв
П1 1.22X 6П2 13
Сампдория
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.45
Верона
16:00
СпецияНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5.2
Рома
19:00
ЭмполиНе начат
П1 1.38X 5.6П2 7.4
Фиорентина
19:00
НаполиНе начат
П1 3.65X 3.6П2 2.05
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
16:30
УнионНе начат
П1 2.18X 3.25П2 3.7
Бавария
18:30
АйнрахтНе начат
П1 1.12X 10П2 19
Арминия
20:30
БайерНе начат
П1 4.7X 4.3П2 1.69

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ренн
0 - 0
ПСЖ1 тайм
П1 6X 3.75П2 1.57
Анже
16:00
МетцНе начат
П1 1.94X 3.35П2 4.4
Монако
16:00
БордоНе начат
П1 1.37X 5.2П2 8.2
Нант
16:00
ТруаНе начат
П1 1.74X 3.8П2 5
Лорьян
16:00
КлермонНе начат
П1 2.45X 3.35П2 3
Лилль
18:00
МарсельНе начат
П1 2.37X 3.2П2 3.25
Сент-Этьен
21:45
ЛионНе начат
П1 4X 3.85П2 1.88

Замгендиректора "Краснодара": стопроцентный пенальти - Дивеев принял мяч рукой и увел от Классона

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче с ЦСКА на последних минутах встречи (0:0).
Фото: РПЛ
"С моей точки зрения, это стопроцентный пенальти. Игорь Дивеев принял мяч правой рукой и увёл в сторону от Классона. Почему не дали пенальти в таком моменте? Это большой вопрос, который надо спрашивать у арбитра", - цитирует Хакунова Metaratings.

Напомним, в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в пределах штрафной площади. Арбитр этого матча Владимир Москалев после консультаций с ВАР нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. Отметим, что арбитром ВАР на этом матче был Василий Казарцев.

"Краснодар" после матча с ЦСКА (0:0) набрал 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре "быки" дома примут "Уфу".

Гендиректор "Краснодара": был ли пенальти? Спросите у Казарцева


Теги: Краснодар ЦСКА
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