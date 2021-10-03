"Уже тренируюсь в общей группе. Есть вероятность, что смогу сыграть со "Спартаком", - приводит слова Шунина Sport24.
Вратарь Антон Шунин пропустил 3 последних матча "Динамо" против "Сочи" (1:0), "Рубина" (2:0) и "Крыльев Советов" (0:1).
В текущем сезоне 34-летний голкипер провел за "бело-голубых" 7 матчей в РПЛ, пропустив 8 мячей. В общей сложности в составе "Динамо" Шунин сыграл в 301 матчей, в 109 играх он оставил свои ворота "сухими".
"Динамо" занимает 2-е место в таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.
Шунин: есть вероятность, что сыграю со "Спартаком"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о том, как проходит восстановление после травмы.
Фото: ФК "Динамо"