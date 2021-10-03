— Бедный "Краснодар" судьи прибивают и прибивают. Самое мерзкое это то, что за возмущения руководителей клуба их начинают прибивать еще более цинично и нагло, — рассказал Червиченко в интервью "СЭ".
Вчера, в матче 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром" мяч попал в руку защитнику "армейцев" Игорю Дивееву. Арбитр встречи Владимир Москалев нарушения правил не зафиксировал. Игра завершилась нулевой ничьей.
Ранее руководство "Краснодара" высказывало недовольство работой арбитров в РПЛ.
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Червиченко: за возмущения руководителей "Краснодар" начинают прибивать еще более цинично и нагло
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию между "Краснодаром" и судьями.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского