— Мне кажется, на подъеме сейчас больше болельщики, чем сама команда. Они просто забывают, что "Наполи" играл в меньшинстве и эту победу переоценивают, — рассказал Червиченко в интервью Sport24.
"Cпартак" обыграл "Наполи" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы в гостях со счетом 3:2. Голы за москвичей забивали Михаил Игнатов и Квинси Промес, оформивший дубль.
Сегодня команда Руя Витории сыграет против "Ахмата" в 10-м туре РПЛ.
Червиченко: за возмущения руководителей "Краснодар" начинают прибивать еще более цинично и нагло
Червиченко: победа над "Наполи" переоценена. На подъеме сейчас больше болельщики, чем сам "Спартак"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о команде.
Фото: Матч ТВ