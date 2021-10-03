— "Спартак" не фаворит. "Ахмат" очень неплохо играет дома. Победили "Наполи" — ну и что? Они и "Нижнему Новгороду" проигрывали. В предыдущем матче "Ахмат" тоже победил. Будет равный матч, — рассказал Широков в интервью "СЭ".
Московский "Спартак" обыграл "Наполи" на групповом этапе Лиги Европы (3:2). В третьем туре чемпионата России красно-белые уступили "Нижнему Новгороду" (1:2).
"Ахмат" в прошлом матче, который прошел в рамках 9-го тура РПЛ, обыграл "Ростов" (1:2).
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоится сегодня. Начало: 19:00 мск.
Червиченко: победа над "Наполи" переоценена. На подъеме сейчас больше болельщики, чем сам "Спартак"
Широков: "Спартак" — не фаворит игры с "Ахматом". Победили "Наполи" — ну и что?
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о предстоящем матче красно-белых с "Ахматом".
Фото: Sportbox