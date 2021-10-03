"Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!" - приводит слова Витории "Спорт-экспресс".
Напомним, автором единственного забитого мяча в игре с "Ахматом" стал нападающий красно-белых Александр Соболев, отметившийся впервые с 30 июля.
"Спартак", набрав 16 зачетных баллов, поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. 16 октября подопечные Руя Витории на "Открытие Банк Арене" померяются силами с московским "Динамо".
Витория прокомментировал победу "Спартака" над "Ахматом"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория подвел итоги победного матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"