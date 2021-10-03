Бакаев отметил, что "Спартак" набрал хорошую форму перед перерывом на матчи сборных. По его словам, команда добилась прогресса в последнее время.
"Да, я вижу, что "Спартак" набрал форму хорошую. Сейчас перерыв в сборной. Надеюсь, мы станем еще сильнее, не растеряем ничего.
Конечно, мы становимся лучше. Это говорят и результаты. Сейчас точно нельзя расслабляться, надо быть на фокусе. Эти три игры могут быть бесполезными, если мы начнем проигрывать", - заявил Бакаев.
Напомним, что в матче с "Ахматом" Бакаев не реализовал пенальти. Единственный гол в игре с грозненцами на счету форварда "Спартака" Александра Соболева.
"Спартак" набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" - 11-й (12 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Калиниченко оценил игру Соболева и Бакаева в матче "Спартака" с "Ахматом"
Бакаев: "Спартак" набрал хорошую форму. Надеюсь, мы ничего не растеряем за время перерыва на матчи сборных
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после победы над "Ахматом" в матче 10-го тура РПЛ (1:0) оценил форму "красно-белых".
Фото: "Спартак"