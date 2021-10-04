СМИ: в проекте повестки дня общего собрания РПЛ нет пункта об отставке Прядкина, но вероятность его ухода высока

По данным источника, текущий проект повестки дня предстоящего общего собрания Российской премьер-лиги не содержит вопроса об уходе со своей должности президента РПЛ Сергея Прядкина.

Фото: ТАСС





В то же время, по данным источника, клубы РПЛ могут выразить руководителю лиги вотум недоверия, и вероятность этого достаточно высока. Также Прядкин может оставить свою должность по собственному желанию.



Согласно Уставу РПЛ, для досрочного прекращения полномочий президента лиги необходимо большинство голосов в 2/3 от общего количества клубов - иными словами, за его уход с поста должны проголосовать не менее 11 из 16 клубов.



Источник: " В текущую версию проекта повестки дня общего собрания РПЛ, которое состоится 5 октября, не включен пункт о возможной отставке со своего поста президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, сообщают СМИ.В то же время, по данным источника, клубы РПЛ могут выразить руководителю лиги вотум недоверия, и вероятность этого достаточно высока. Также Прядкин может оставить свою должность по собственному желанию.Согласно Уставу РПЛ, для досрочного прекращения полномочий президента лиги необходимо большинство голосов в 2/3 от общего количества клубов - иными словами, за его уход с поста должны проголосовать не менее 11 из 16 клубов.Источник: " РБ Спорт