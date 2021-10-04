В текущую версию проекта повестки дня общего собрания РПЛ, которое состоится 5 октября, не включен пункт о возможной отставке со своего поста президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, сообщают СМИ.
В то же время, по данным источника, клубы РПЛ могут выразить руководителю лиги вотум недоверия, и вероятность этого достаточно высока. Также Прядкин может оставить свою должность по собственному желанию.
Согласно Уставу РПЛ, для досрочного прекращения полномочий президента лиги необходимо большинство голосов в 2/3 от общего количества клубов - иными словами, за его уход с поста должны проголосовать не менее 11 из 16 клубов.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: в проекте повестки дня общего собрания РПЛ нет пункта об отставке Прядкина, но вероятность его ухода высока
По данным источника, текущий проект повестки дня предстоящего общего собрания Российской премьер-лиги не содержит вопроса об уходе со своей должности президента РПЛ Сергея Прядкина.
Фото: ТАСС