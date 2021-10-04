Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: Бабаев, Газизов, Сайманов и Пивоваров отказались занять пост исполняющего обязанности президента РПЛ

Несколько руководителей клубов РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента лиги.
Фото: РИА Новости
5 октября проходит собрание представителей клубов РПЛ, на котором идет обсуждение будущего руководства лиги. В частности, ожидается, что пост президента РПЛ покинет Сергей Прядкин.

Согласно информации источника, несколько руководителей клубов РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента лиги. Речь идет о Рустеме Сайманове ("Рубин"), Шамиле Газизове ("Уфа"), Романе Бабаеве (ЦСКА) и Павле Пивоварове ("Динамо").

Ожидается, что исполняющим обязанности руководителя РПЛ будет назначен Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет РФС.

Источник: Sport24


Теги: Бабаев Газизов Сайманов Пивоваров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Брат Адамова: Фернандес для Арсена — лучший на своей позиции 1
Стал известен размер денежной компенсации для Прядкина 4
Мбаппе подтвердил, что назвал Неймара "бездарем" 1
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с задержанным болельщиком в Грозном 1
В РФС будет новый руководитель судейского комитета 2
Официально: Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ 2
Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ 7
Источник: Николич может возглавить "Лудогорец"
Первый тренер Адамова: я думал, Арсен вырастет отличным забивным нападающим
Мбаппе: я наслаждаюсь каждым моментом рядом с Месси. Нельзя забывать, что это привилегия 1
"Бавария" вскоре продлит контракт с Левандовским 1
СМИ: Бабаев, Газизов, Сайманов и Пивоваров отказались занять пост исполняющего обязанности президента РПЛ 5
Оздоев: вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно 4
РПЛ определилась с минимальной суммой, которую должны будут предложить участники тендера по реализации медиаправ
Зобнин открыл детскую футбольную школу 10
"Никакого конфликта не было". Кафанов рассказал о своих отношениях с Бердыевым 2
Крал: мне нужно привыкнуть к тренировкам в Англии. Они здесь более интенсивные 2
Кафанов - о несостоявшейся работе в "Спартаке": на нас уже контракты были готовы 2
Мбаппе: если бы я ушел из "ПСЖ" летом, то только в "Реал" 1
Полузащитник "Лестера" Ндиди может пропустить матчи Лиги Европы со "Спартаком" 1
Осинькин: не согласен с тем, что в РПЛ слабый уровень футбола. В лиге есть много интересных команд
Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции 3
Кафанов рассказал об отличиях между советскими и нынешними вратарями 7
Сычев: мне очень нравится Николич. Он строил в "Локомотиве" серьезный коллектив
Глеб: сейчас даже Месси ничего не изменил бы в "Барселоне"
Поражение "Ростова" от "Чайки" стало причиной ухода Семина 6
Источник: Хачатурянц посетит собрание клубов РПЛ, на котором Прядкин может объявить об уходе 2
Соболев: понимаю, что не забивал, играл не должным образом. Но сейчас я набираю форму 3
Доннарумма: у меня нет проблем с Навасом
Усэйн Болт - Ибрагимовичу: я величайший. Помни это 7
Все новости
-