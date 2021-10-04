5 октября проходит собрание представителей клубов РПЛ, на котором идет обсуждение будущего руководства лиги. В частности, ожидается, что пост президента РПЛ покинет Сергей Прядкин.
Согласно информации источника, несколько руководителей клубов РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента лиги. Речь идет о Рустеме Сайманове ("Рубин"), Шамиле Газизове ("Уфа"), Романе Бабаеве (ЦСКА) и Павле Пивоварове ("Динамо").
Ожидается, что исполняющим обязанности руководителя РПЛ будет назначен Ашот Хачатурянц, ныне возглавляющий судейский комитет РФС.
Источник: Sport24
СМИ: Бабаев, Газизов, Сайманов и Пивоваров отказались занять пост исполняющего обязанности президента РПЛ
Несколько руководителей клубов РПЛ отказались занять пост исполняющего обязанности президента лиги.
Фото: РИА Новости