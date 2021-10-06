Попову напомнили о том, что ранее он назвал лучшим тренером в своей карьере Курбана Бердыева. В связи с этим игроку задали вопрос, не поменялось ли его мнение после работы с Федотовым.
"Так быстро мнение не может измениться. Федотов - один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Но их двоих невозможно сравнивать. Я не сторонник этого. У любого тренера ты можешь научиться чему-то новому", - заявил Попов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Попов провел 10 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов высказался о работе под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.
Фото: "Сочи"