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Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов высказался о работе под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.
Фото: "Сочи"
Попову напомнили о том, что ранее он назвал лучшим тренером в своей карьере Курбана Бердыева. В связи с этим игроку задали вопрос, не поменялось ли его мнение после работы с Федотовым.

"Так быстро мнение не может измениться. Федотов - один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Но их двоих невозможно сравнивать. Я не сторонник этого. У любого тренера ты можешь научиться чему-то новому", - заявил Попов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Попов провел 10 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт


Теги: Попов Сочи Федотов
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