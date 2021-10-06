Напомним, ранее СМИ сообщили, что Гильерме испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. Сообщалось, что игроку нужна операция.
Гильерме подтвердил наличие проблем со здоровьем. При этом он не стал рассказывать, о какой именно травме идет речь. Также вратарь сообщил, что не нуждается в операции.
"Много говорим об этом в последнее время. Мне уже не 20-21, всегда есть хронические проблемы, которые мешают. У меня есть такая, однако она не отвлекает. Многие пишут, что я рискую здоровьем. Я сам знаю свой организм. Никогда не буду рисковать своим здоровьем. Нужна ли мне операция? Пока нет", - заявил Гильерме.
Источник: Спорт-Экспресс
Гильерме: нужна ли мне операция? Пока нет
Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме высказался о своей травме.
Фото: "Локомотив"