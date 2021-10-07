Как сообщил Артур Григорьянц, возглавляющий КДК, красная карточка Азмуну не была отменена. Вместе с тем дополнительные санкции к иранцу решили не применять, поэтому он пропустит одну игру.
"Зенит" обращался в ЭСК по отмене красной карточки. КДК не отменил красную, но принял решение не применять дополнительных санкций. Азмун пропустит один матч. Случай с Гильерме - совершенно другой", - сказал Григорьянц.
Отметим, что в 11-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет 16 октября. В 12-м туре "Зенит" встретится со "Спартаком". Игра пройдет 24 октября.
Источник: Чемпионат
КДК не стал дополнительно наказывать Азмуна. Форвард "Зенита" сможет сыграть со "Спартаком"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал дополнительно наказывать форварда "Зенита" Сердара Азмуна за удаление в матче 10-го тура РПЛ с "Сочи" (1:2).
Фото: "Зенит"