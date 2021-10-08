Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Арсенал" рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту. Последний может покинуть лондонский клуб следующим летом как свободный агент.
Боярский в своем комментарии призвал "Зенит" не отпускать Азмуна в другой клуб.
"Без Азмуна "Зенит" - не "Зенит"! Ни в коем случае его нельзя отпускать. Сердара нужно любыми способами оставить в команде", - заявил Боярский.
Отметим, что контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. В текущем розыгрыше РПЛ 26-летний форвард провел девять матчей и забил пять голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Арсенал" видит в Азмуне замену Ляказетту
"Сердара нужно любыми способами оставить в "Зените". Боярский - об интересе "Арсенала" к Азмуну
Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию об интересе лондонского "Арсенала" к форварду петербургской команды Сердару Азмуну.
Фото: "Зенит"