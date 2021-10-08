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"Сердара нужно любыми способами оставить в "Зените". Боярский - об интересе "Арсенала" к Азмуну

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию об интересе лондонского "Арсенала" к форварду петербургской команды Сердару Азмуну.
Фото: "Зенит"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Арсенал" рассматривает Азмуна в качестве потенциальной замены Александру Ляказетту. Последний может покинуть лондонский клуб следующим летом как свободный агент.

Боярский в своем комментарии призвал "Зенит" не отпускать Азмуна в другой клуб.

"Без Азмуна "Зенит" - не "Зенит"! Ни в коем случае его нельзя отпускать. Сердара нужно любыми способами оставить в команде", - заявил Боярский.

Отметим, что контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. В текущем розыгрыше РПЛ 26-летний форвард провел девять матчей и забил пять голов.

Источник: Спорт-Экспресс

Источник: "Арсенал" видит в Азмуне замену Ляказетту


Теги: Боярский Зенит Азмун
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