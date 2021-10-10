По словам Яковлева, ему помогали адаптироваться в основной команде Константин Марадившили и Наир Тикнизян, впоследствии перешедшие из ЦСКА в "Локомотив". Также 19-летний нападающий высказался об отношении со стороны ветеранов "армейцев" Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева.
"Кто больше всех помогал из игроков? Ребятки из "Локомотива", ха-ха! Костя [Марадишвили] и Тики [Наир Тикнизян]. Не гоняли ли меня Акинфеев с Дзагоевым? Ну так, Дзагоев иногда на поле пихал", - сказал Яковлев.
Источник: Sport24
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"Дзагоев иногда на поле пихал". Яковлев - об адаптации в основной команде ЦСКА
Форвард ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, как его приняли в основной команде "армейцев".
Фото: ЦСКА