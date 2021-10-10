Яковлев отметил, что не согласен с мнением, согласно которому Чалов снизил требования к себе. По словам Владислава, сейчас у его одноклубника период невезения.
"Не согласен с теми, кто считает, что Чалов расслабился. Он так же работает в зале, остается на поле после тренировок. Просто период невезения. Бывает же, что в какие-то моменты залетает буквально все. Тебе помогает удача, ошибки вратаря, рикошеты. Но случается, что мяч вообще не летит в ворота. Может, Федя слишком сильно хочет забить и хорошо сыграть, и это мешает. Иногда нужно расслабиться и не обращать внимания", - сказал Яковлев.
Отметим, что ЦСКА на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 17 очков по итогам 10 туров чемпионата.
Источник: Sport24
Яковлев: у Чалова просто период невезения. Не согласен с теми, кто считает, что Федор расслабился
Форвард ЦСКА Владислав Яковлев высказался об одноклубнике - нападающем Федоре Чалове.
Фото: ЦСКА