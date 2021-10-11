Стала известна зарплата Гисдоля в "Локомотиве"

По информации источника, Гисдоль подписал контракт с "железнодорожниками" по схеме "1+1". Немецкий специалист будет получать 1 млн евро в год. Отмечается, что также предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.
Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич после прихода в команду зарабатывал около 600 тысяч евро. После переподписания контракта минувшим летом зарплата серба увеличилась до 1,2 млн евро.
Также источник сообщает, что контракт с Гисдолем еще не подписан - все договоренности зафиксировали по электронной почте.
Напомним, вчера "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немецкий специалист должен возглавить "железнодорожников".
Последним клубом 52-летнего тренера был "Кельн", который он покинул в апреле 2021 года.
Источник: Telesport
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Фото: Getty images