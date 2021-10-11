Источник: "Краснодар" готов расстаться с Сулеймановым за 4-5 млн евро

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, который сейчас находится в аренде в турецком "Гиресунспоре", не хочет возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.

Фото: ФК "Краснодар"





Отмечается, что кроме "Гиресунспора" воспитанником "Краснодара" интересовались три клуба чемпионата Турции.



Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов до конца сезона арендован турецким клубом "Гиресунспор". В турецкой Суперлиге 21-летний футболист провел 5 матчей, отметившись одной голевой передачей.



За главную команду "Краснодара" Сулейманов сыграл в 118 матчах, забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. Его контракт с "быками" рассчитан до июня 2024 года.



Источник: По информации источника, " Краснодар " готов отпустить игрока за 4-5 млн евро. Сообщается, что в приоритете у Сулейманова выступление в Европе. За форвардом сейчас следят несколько европейских клубов, в том числе итальянские и турецкие команды.Отмечается, что кроме "Гиресунспора" воспитанником "Краснодара" интересовались три клуба чемпионата Турции.Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов до конца сезона арендован турецким клубом "Гиресунспор". В турецкой Суперлиге 21-летний футболист провел 5 матчей, отметившись одной голевой передачей.За главную команду "Краснодара" Сулейманов сыграл в 118 матчах, забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач. Его контракт с "быками" рассчитан до июня 2024 года.Источник: Metaratings