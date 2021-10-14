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Источник: "Спартак" зимой намерен продать Хендрикса

Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс может зимой покинуть московский клуб.
Фото: РПЛ
По информации источника, главной задачей "красно-белых" на зимнее трансферное окно является усиление линии полузащиты. Отмечается, что приоритетный вариант для "Спартака" - продажа хавбека Йоррита Хендрикса и приобретение на его место более сильного центрального полузащитника.

Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021 года. Голландец подписал контракт с "красно-белыми" до конца июня 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, сыграв в общей сложности 273 минуты, результативными действиями не отметился.

"Спартак" в субботу, 17 октября, на своем поле примет московское "Динамо". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:00 мск. Подопечные Витории располагаются на 7-м месте, набрав в 10 матчах 16 очков.

Источник: Metaratings


Теги: Спартак Хендрикс
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