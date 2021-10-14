Телеграм-канал Black Mirror, специализацией которого является публикация "слитых" переписок и документов известных лиц и организация, обнародовал договор залога, заключенный между банком "ВТБ" и братом владельца "Спартака" Леонида Федуна Андреем Федуном. Согласно этому документу, домашний стадион "Спартака" "Открытие Банк Арена" является залоговым имуществом, обеспечивающим возврат взятого в банке "ВТБ" кредита на сумму 90 миллиардов рублей. Сумма кредита разбита на 16 траншей, последний из которых должен быть уплачен до 30 июня 2030 года.
16 октября на "Открытие Банк Арене" "Спартак" в матче 11 тура Российской премьер-лиги встретится с "Динамо" - клубом, владельцем которого также является банк "ВТБ".
Источник: домашний стадион "Спартака" находится в залоге в банке "ВТБ"
В сеть попали документы, свидетельствующие о том, что домашний стадион "Спартака" "Открытие Банк Арена" находится в залоге в банке "ВТБ", которому принадлежит также московское "Динамо".
Фото: ТАСС