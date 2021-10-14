Витория отметил, что у Кофрие большой потенциал. По мнению тренера, этого игрока ждет хорошее будущее в "Спартаке".
"Максимилиано - игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в "Спартаке". Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо", - сказал Витория.
Напомним, что Кофрие пополнил состав "Спартака" в летнее трансферное окно после перехода из "Сент-Трюйдена". В нынешнем розыгрыше РПЛ 24-летний бельгиец провел за "красно-белых" четыре матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Витория: у Кофрие очень большой потенциал. Его ждет хорошее будущее в "Спартаке"
Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о защитнике "красно-белых" Максимилиано Кофрие.
Фото: "Спартак"