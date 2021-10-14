Клаудиньо сообщил, что не обсуждал с Дзюбой отказ Артема от выступлений за сборную. Вместе с тем бразильский полузащитник "Зенита" поддержал решение одноклубника.
"Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: "Я не в форме". Он забил четыре гола в последних трех турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100%, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы", - сказал Клаудиньо.
Напомним, что ранее Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022, однако впоследствии отказался от приглашения в команду. Артем объяснил свое решение тем, что пребывает не в оптимальной форме.
Источник: Чемпионат
Клаудиньо прокомментировал решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о решении форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.
Фото: "Чемпионат"