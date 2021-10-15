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Акинфеев: ЦСКА вряд ли готов к тому, чтобы бороться за чемпионство, но я никогда не смирюсь с нынешним положением дел

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к тому, что "армейцы" перестали быть в числе основных претендентов на чемпионство.
Фото: ЦСКА
По словам Акинфеева, он не может смириться с тем, что ЦСКА не завоевывает трофеи. Вместе с тем "армейцы" сейчас вряд ли готовы к борьбе за чемпионский титул, отметил вратарь.

"Начнем с того, что я никогда не смирюсь с нынешним положением дел - с тем, что мы не побеждаем, не берем трофеи. Задор в 35 с хвостиком у меня такой же, как и прежде. Но головой я понимаю: нынешний ЦСКА вряд ли готов к тому, чтобы бороться за золото. Если ты хочешь становиться чемпионом России, ты должен побеждать практически в каждой игре, как это делает всем известная команда. Она постоянно выигрывает и всех затмила на каком-то этапе времени.

Я понимаю, что сейчас мы не можем давать похожий результат. У нас как в последнее время: два матча выиграем, один сыграем вничью, а потом можем два проиграть. Чемпионские команды так не идут", - сказал Акинфеев.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе московской команды 17 очков по итогам 10 туров чемпионата.

Источник: Sport24


Теги: Акинфеев ЦСКА
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