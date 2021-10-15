В "Ахмате" отреагировали на информацию о возможной отставке Талалаева

В "Ахмате" прокомментировали информацию о том, что Андрей Талалаев может покинуть пост главного тренера команды.

Фото: РИА Новости





В пресс-службе "Ахмата" опровергли эти данные.



"Абсолютные слухи, ерунда какая-то. Даже разговоров таких не было, рабочая атмосфера, никаких разногласий, никаких предпосылок к уходу главного тренера. Работаем в штатном режиме, непонятные слухи", - сказали в пресс-службе.



Матч "Химки" - "Ахмат" состоится 17 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.



Отметим, что на данный момент "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.



Источник: Напомним, ранее СМИ сообщили, что Талалаев может быть уволен, если "Ахмат" проиграет "Химкам" в матче 11-го тура РПЛ. Отмечалось, что ранее у тренера произошел конфликт с одним из руководителей грозненского клуба.В пресс-службе "Ахмата" опровергли эти данные."Абсолютные слухи, ерунда какая-то. Даже разговоров таких не было, рабочая атмосфера, никаких разногласий, никаких предпосылок к уходу главного тренера. Работаем в штатном режиме, непонятные слухи", - сказали в пресс-службе.Матч "Химки" - "Ахмат" состоится 17 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.Отметим, что на данный момент "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.Источник: Матч ТВ