"Это фейк", - цитирует Зеленова "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что 18-летний украинец подписал контракт с красно-белыми, а сумма трансфера составила 3 млн евро.
Мампасси является воспитанником донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне чемпионата Украины в составе "Мариуполя", за который он выступает на правах аренды, защитник провел 7 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марка в 200 тысяч евро.
В "Спартаке" прокомментировали слухи о подписании контракта с защитником "Шахтера"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о трансфере защитника донецкого "Шахтера" Марка Мампасси.
Фото: ФК "Мариуполь"