Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
2 - 1
ЗенитЗавершен
Рубин
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.3X 3.3П2 3.3
Сочи
19:00
РостовНе начат
П1 1.73X 3.7П2 5.2
Спартак
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.25П2 2.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уотфорд
0 - 4
Ливерпуль2 тайм
П1 100X 17
Астон Вилла
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.2X 3.15П2 3.75
Лестер
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.75X 3.85П2 1.94
Саутгемптон
17:00
ЛидсНе начат
П1 2.27X 3.55П2 3.15
Манчестер Сити
17:00
БёрнлиНе начат
П1 1.16X 8.4П2 17
Норвич Сити
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 3.6X 3.35П2 2.17
Брентфорд
19:30
ЧелсиНе начат
П1 5.8X 4П2 1.62

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.46X 2.95П2 3.4
Реал Сосьедад
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.55X 4.1П2 6.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Специя
0 - 0
Салернитана1 тайм
П1 2.1X 3.2П2 3.75
Лацио
19:00
ИнтерНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.31
Милан
21:45
ВеронаНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4X 3.75П2 1.91
Гройтер
16:30
БохумНе начат
П1 2.37X 3.45П2 3.05
Боруссия Д
16:30
МайнцНе начат
П1 1.41X 5.2П2 7.2
Унион
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.41X 3.2П2 3.2
Айнтрахт
16:30
ГертаНе начат
П1 1.74X 4П2 4.7
Боруссия М
19:30
ШтутгартНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Клермон
18:00
ЛилльНе начат
П1 3.15X 3.25П2 2.4
Лион
22:00
МонакоНе начат
П1 2.21X 3.75П2 3.55

Агент: переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен

Серджио Ланчини, агент форварда "Торино" Андреа Белотти, исключил возможность перехода своего клиента в "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
"Нет, переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен. Действительно ли причиной срыва сделки летом стала жена Андреа? На эту тему вы должны поговорить с ней", - цитирует Ланчини "РБ Спорт".

Контракт Белотти с "Торино" истекает следующим летом. В нынешнем розыгрыше Серии А 27-летний итальянец принял участие в 2-х матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Рыночная стоимость нападающего оценивается профильным порталом transfermarkt в 35 млн евро.


Теги: Белотти Зенит Торино Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Зенит" проиграл "Арсеналу", пропустив в концовке матча 35
Дзюба - о матче с "Арсеналом": поле тяжелое, его не полили - футбольная хитрость 5
"Рубин" - "Локомотив": Хвича, Онугха, Худяков и Петров - в стартовых составах команд 3
Агент: переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
В "Спартаке" прокомментировали слухи о подписании контракта с защитником "Шахтера" 1
Полузащитник "Зенита" Кузяев пропустит матч со "Спартаком" 2
Семак сообщил о травме Ракицкого 1
Точилин: хотелось бы, чтобы "Динамо" обыграло "Спартак" 3 эксклюзив
Точилин - об отставке: те договоренности, которые были с руководством "Кубани", так и не были выполнены эксклюзив
Источник: "Спартак" купил у "Шахтера" центрального защитника Мампасси 14
Агент Клаудиньо: натурализация? Да, это возможно 1
Ловрен и Круговой - в старте "Зенита" на матч с "Арсеналом", Ракицкий остался вне заявки 2
Стали известны сроки возвращения Головина в общую группу "Монако" 2
Хлусевич: когда стану обладателем "Золотого мяча", как Блохин и Беланов, тогда можно подумать о музее 1
"Спартак" поздравил Тихонова с днем рождения: благодарим за все памятные моменты 4
Цорн: в "Локомотиве" нет такой практики, что посещение тренировок проходит по чьему-то желанию 3
СМИ: камбоджийский принц отказался от идеи покупки "Сент-Этьена" 3
Президент Венесуэлы, ни разу не пробивавшейся на ЧМ: проведение чемпионата мира каждые два года - хорошая идея 3
Евдокимов назначен главным тренером "Кубани"
Претендент на "Золотой мяч" Педри назвал имя футболиста, которому отдал бы награду
Маминов и Дуванов покинули тренерский штаб "Кубани" вслед за Точилиным
Сарри - о графике матчей: футбол больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать побольше денег
СМИ: "Реал" обещает платить Погба 14 миллионов евро в год, "МЮ" предлагает 20 миллионов
Широков - о Клаудиньо: какая натурализация? Человек русского языка не знает 16
Созин - о возможной натурализации Клаудиньо: нужны любые сильные футболисты, пока своих нет 1
Источник: Цорн объявил Лоськову и Пашинину, что им не стоит появляться на тренировках "Локомотива" 12
Защитник "Кайрата" опроверг информацию о недовольстве команды Бердыевым
Алиссон и Фабиньо пропустят матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" из-за ковидных ограничений
Источник: в "Локомотиве" отменили премиальные выплаты по ходу сезона 4
Все новости
-