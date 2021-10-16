"Нет, переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен. Действительно ли причиной срыва сделки летом стала жена Андреа? На эту тему вы должны поговорить с ней", - цитирует Ланчини "РБ Спорт".
Контракт Белотти с "Торино" истекает следующим летом. В нынешнем розыгрыше Серии А 27-летний итальянец принял участие в 2-х матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Рыночная стоимость нападающего оценивается профильным порталом transfermarkt в 35 млн евро.
Агент: переход Белотти в "Зенит" зимой невозможен
Серджио Ланчини, агент форварда "Торино" Андреа Белотти, исключил возможность перехода своего клиента в "Зенит" в зимнее трансферное окно.
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