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Черевченко - о матче с "Ахматом": мы добились победы, но качество игры мне не понравилось

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).
Фото: РИА Новости
"Игра была обоюдно острая, для нас самое главное - результат сегодняшнего матча. Я не сторонник рассуждений о том, что результат важнее качества игры. Мы добились победы, но качество игры мне не понравилось", - сказал Черевченко.

"Химки" на своем поле победили "Ахмат" со счетом 2:0. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. Подопечные Черевченко набрали 11 очков и располагаются на 13-м месте в таблице РПЛ. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре подмосковный клуб в гостях сыграет против "Динамо". Игра на "ВТБ Арене" состоится 22 октября и начнется в 19:00 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Черевченко Химки Ахмат
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