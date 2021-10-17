Гончаренко заявил, что в первом тайме "Краснодар" плохо играл в атаке. Вместе с тем во второй половине встречи команда прибавила, отметил тренер "быков".
"Соперник неплохо играл до момента гола, который вывел нас из себя на минут 15. В первом тайме мы очень плохо атаковали. Есть быстрая игра, а у нас была спешка. Получали в результате встречные атаки и не доходили до нужных зон, чтобы забивать. Во втором тайме мы в этих моментах стали действовать лучше. Но всё равно нам не хватало качества передач. Мы продолжали моментами не очень хорошо действовать в защите. Радует, что в раздевалке было видно, что команда очень хочет изменить ситуацию. Во втором тайме мы настойчиво и с характером шли вперед", - сказал Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар", набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" имеет в активе девять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
Гончаренко высказался о ничьей в матче "Краснодара" с "Уфой"
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Фото: "Краснодар"