"Карасев полностью провалил это дерби. В Европе он себя двигает, а здесь словно говорит: "Вы сами разбирайтесь, как хотите". Карасев плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни, ведь ему за такие ошибки ничего не сделают.
Отдельно про потасовку – Карасев включил артиста. Все считают, что он разрулил эпизод. Но вместо того, чтобы сломя голову лететь к месту фола Захаряна на Кофрие, он шел туда пешком", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, Сергей Карасев был главным арбитром матча 11-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). Также российский рефери обслуживал полуфинал Лиги наций между Италией и Испанией (1:2), а также обслужил несколько матчей чемпионата Европы-2020, который состоялся минувшим летом.
В конце первой половины случилась массовая драка: Арсен Захарян сфолил на Максимилиано Кофрие. Игроки "Спартака" тут же пошли разбираться. Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Захаряном, а после этого стал спорить с тренерским штабом "Динамо".
"Дерби такое и должно быть". Сергей Карасев - о матче "Спартак" - "Динамо" (видео)
Арбитр Федотов: Карасев полностью провалил дерби, плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни
Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал работу Сергея Карасева на матче 11-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2).
Фото: РПЛ