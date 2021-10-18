Футбольный агент Франко Камоцци предлагает руководству московского "Спартака" подписать 18-летнего полузащитника подмосковных "Химок" Артема Соколова, сообщают СМИ.
По данным источника, таким образом предполагается усилить линию атаки - футболист способен сыграть как на позиции оттянутого форварда, так и на флангах нападения. Также сообщается, что Камоцци рекомендует руководству красно-белых продать в зимнее трансферное окно аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
В текущем сезоне Соколов принял участие в 9 матчах за "Химки" во всех турнирах и записал на свой счет голевую передачу.
Источник: Metaratings
Источник: Камоцци предлагает "Спартаку" продать Понсе и подписать хавбека "Химок" Соколова
По данным СМИ, итальянский агент Франко Камоцци рекомендует руководству "Спартака" усилить линию атаки путем приобретения 18-летнего полузащитника "Химок" Артема Соколова.
Фото: ФК "Чертаново"