"В Россию едут только из-за денег? Не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию. Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес "Спартака" - большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи", - сказал Кофрие.
Максимилиано Кофрие перешел в "Спартак" в августе 2021 года, подписав с московским клубом контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в Лиге Европы. В матче против "Наполи" (3:2) бельгиец получил две желтые карточки и был удален с поля в конце второго тайма. Кофрие пропустил из-за этого игру с "Лестером" (3:4) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
"Спартак" занимает 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории в 11 матчах набрали 17 очков. В воскресенье, 24 октября "красно-белые" в гостях сыграют с "Зенитом". Встреча начнется в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Кофрие: деньги имеют значение, но для меня был важен интерес "Спартака"
Защитник Максимилиано Кофрие объяснил, почему решил перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"