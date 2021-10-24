Быстров высказался на тему доверия "Спартака" главному тренеру команды Рую Витории. По его мнению, руководство клуба не увольняет португальского тренера, поскольку не хочет платить ему неустойку.
"Почему в руководстве клуба продолжают доверять Витории? Потому что неустойка большая. Был бы любой русский тренер, его уволили бы после второго такого матча, да после первого же матча дали бы пинок. Просто с нашими тренерами они не хотят платить, делают легенькие контракты, где можно вышвырнуть, если что чуть пошло не так. А иностранцы приезжают защищенными в этом плане", - сказал Быстров.
Отметим, что "Зенит", обыграв "Спартак", занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 26 очков. "Спартак" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков.
Источник: Матч ТВ
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Быстров: почему в руководстве "Спартака" продолжают доверять Витории? Потому что неустойка большая
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров отреагировал на поражение "красно-белых" от "Зенита" в поединке 12-го тура РПЛ (1:7).
Фото: РИА Новости