Терюшков отметил, что решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.
"Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК "Химки" и главным тренером Игорем Черевченко", - сказал Терюшков.
Он также сообщил, что к ближайшим матчам команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.
Отметим, что на данный момент "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковной команды 11 очков.
Источник: Матч ТВ
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"
Экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера "Химок".
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