Напомним, ранее стало известно, что Черевченко покинул пост главного тренера "Химок". Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Глушаков отметил, что команда рассталась с тренером без скандалов.
"На собрании команды мы пожелали друг другу удачи, поблагодарили друг друга за работу - без скандалов и без ссор. Было приятно поработать с Игорем Геннадьевичем и его тренерским штабом. Разошлись так, чтобы не было стыдно смотреть друг другу в глаза", - сказал Глушаков.
Отметим, что на данный момент "Химки", набрав 11 очков, пребывают на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Глушаков - об отставке Черевченко: поблагодарили друг друга за работу - без скандалов и без ссор
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера подмосковной команды.
Фото: РПЛ