"У Тина легкая травма. В перерыве он сказал в раздевалке, что у него болела икра. Мы хотели свести риск к минимуму, тем более что нам не хватает центральных защитников в команде.
Он вместе с Пабло показал сумасшедшую игру. Более того, у Пабло четыре желтые карточки, поэтому в следующей игре он не сможет принять участия. В этом свете было особенно важно сохранить Тина", - приводит слова Гисдоля Sport24.
Напомним, 25-летний хорват стал автором победного забитого мяча в игре с "Сочи". На 66-й минуте Едвая заменил Данил Куликов.
30 октября в рамках 13-го тура чемпионата России "железнодорожники" на выезде сыграют против "Нижнего Новгорода". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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Гисдоль сообщил, что Едвай получил травму в матче с "Сочи"
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль объяснил замену центрального защитника Тина Едвая в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"