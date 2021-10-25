"С первых тренировок команда начала делать шаги вперед. Я возьму матчи с "Рубином", "Галатасараем" и "Сочи". Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счетом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный.
Из "Локомотива" мы хотим сделать экспресс, который идет очень быстро", - цитирует Гисдоля "Чемпионат".
Напомним, немецкий специалист сменил на посту главного тренера "железнодорожников" Марко Николича. Официально о назначении Гисдоля было объявлено 10 октября.
30 октября в рамках 13-го тура РПЛ "Локомотив" на выезде сыграет против "Нижнего Новгорода". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Гисдоль сообщил, что Едвай получил травму в матче с "Сочи"
Гисдоль: мы видим прогресс и хотим сделать из "Локомотива" экспресс, который идет очень быстро
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль после победы над "Сочи" (2:1) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги отметил прогресс команды.
Фото: ФК "Локомотив"