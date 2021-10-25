Ковнеристов отметил, что "Спартаку" не стоит убирать Максименко с позиции основного голкипера. По мнению тренера, "красно-белым" нужно навести порядок в команде в целом. Также Ковнеристов раскритиковал защитников "Спартака" за действия в последних матчах.
"Переворачивать ситуацию в "Спартаке" нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок. В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях. <...> Саша выкарабкается, всё будет нормально - с психикой у него всё в порядке", - сказал Ковнеристов.
Напомним, что в минувшее воскресенье "Спартак" проиграл "Зениту" на выезде со счетом 1:7 в поединке 12-го тура чемпионата России. "Красно-белые" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Источник: Чемпионат
Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в "Спартаке" нужно не с вратарской позиции
Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря "Спартака" Александра Максименко, поделился мнением о ситуации в московской команде.
Фото: "Спартак"