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Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в "Спартаке" нужно не с вратарской позиции

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря "Спартака" Александра Максименко, поделился мнением о ситуации в московской команде.
Фото: "Спартак"
Ковнеристов отметил, что "Спартаку" не стоит убирать Максименко с позиции основного голкипера. По мнению тренера, "красно-белым" нужно навести порядок в команде в целом. Также Ковнеристов раскритиковал защитников "Спартака" за действия в последних матчах.

"Переворачивать ситуацию в "Спартаке" нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок. В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях. <...> Саша выкарабкается, всё будет нормально - с психикой у него всё в порядке", - сказал Ковнеристов.

Напомним, что в минувшее воскресенье "Спартак" проиграл "Зениту" на выезде со счетом 1:7 в поединке 12-го тура чемпионата России. "Красно-белые" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Источник: Чемпионат


Теги: Максименко Спартак
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