Баринов отметил, что "Локомотив" заслуженно победил "Сочи". По его словам, "железнодорожники" должны были забивать как минимум три гола в этой встрече.
"Были ли мы сильнее "Сочи" по игре? Да, должны были три-четыре гола забивать и спокойно до победы доводить. Приятно одержать первую победу при Гисдоле? Победой всегда довольны. А что касается тренера, это не ко мне вопрос", - сказал Баринов.
Отметим, что "Локомотив" имеет в активе 21 очко по итогам 12 туров РПЛ. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
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Баринов: "Локомотив" должен был забить три-четыре гола в ворота "Сочи"
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о победе над "Сочи" в матче 12-го тура РПЛ (2:1).
Фото: "Локомотив"