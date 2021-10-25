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Баринов: удивил ли вызов в сборную? А я недостоин там играть?

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото: ФК "Локомотив"
- С Карпиным пока не виделись. Удивил ли вызов в сборную? А я недостоин там играть? Я ожидал вызова.

Карпин замечает в нас общие черты? Это вы у Георгича спросите, он лучше видит, - приводит слова Баринова "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний опорный хавбек принял участие в 10-и матчах, в которых не отметился результативными действиями, а также получил 3 желтые и 2 красные карточки.


Теги: Баринов Сборная России Карпин Локомотив
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