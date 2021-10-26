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Газизов отреагировал на решение суда по выплате выходного пособия "Спартаком"

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал решение суда по поводу неправомерности выплаты ему выходного пособия.
Фото: "Уфа"
"Говорить, что "Спартак" выиграл суд, абсолютно неверно, верно сказать, что "Спартак" и "Капитальные активы" отказались от претензий к Газизову Шамилю и решили, что это внутрикорпоративный спор, без акционеров. Я никакого отношения к спорам внутри не имею", - сказал Газизов.

Напомним, ранее Московский арбитражный суд удовлетворил апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров "Спартака". Решение о выплате Газизову 400 миллионов рублей "Спартаком" в качестве выходного пособия было признано незаконным.

Источник: Матч ТВ

Суд удовлетворил апелляцию "Спартака" по поводу неправомерности выплаты Газизову выходного пособия в 400 млн рублей


Теги: Газизов Спартак
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