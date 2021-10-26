Крыховяка спросили, почему он выбрал именно "Краснодар", и напомнили, что у него были другие варианты продолжения карьеры. Польский полузащитник заявил в ответ, что ему нравилась игра "быков". Также футболист отметил, что в "Краснодаре" были по-настоящему заинтересованы в сотрудничестве с ним.
"Варианты были, да. Но как я уже сказал - всегда, когда смотрел игры "Краснодара", получал удовольствие. Повторюсь, в футболе самое важное - то, как играет команда. Мне позвонили из "Краснодара" в пятницу, а в понедельник мы уже договорились. Для меня такие вещи важны - в клубе показали, что я им нужен", - сказал Крыховяк.
Напомним, что Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 31-летний полузащитник провел девять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Крыховяк объяснил, почему решил перейти в "Краснодар"
Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк объяснил, почему решил перейти в стан "быков".
Фото: "Краснодар"