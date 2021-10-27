По информации источника, переговоры должны начаться в ближайшее время. Нынешнее соглашения словенца с "армейцами" рассчитано до конца июня 2023 года.
Также сообщается, что летом Бийол мог оказаться в английском клубе. Отмечается, что ЦСКА получил предложения от двух клубов, представляющих АПЛ и Чемпионшип. Руководство армейского клуба приняло решение оставить футболиста в составе.
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 12 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 78 матчей и забил 7 мячей.
Источник: Матч ТВ
СМИ: ЦСКА намерен продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ
Московский ЦСКА рассчитывает продлить контракт с полузащитником Якой Бийолом.
Фото: РПЛ