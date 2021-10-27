Правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов покинет клуб в случае перехода к красно-белым правого полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "Спартака" рассматривает 20-летнего тульского хавбека, имеющего опыт игры и на фланге обороны, в качестве замены Рассказову. Сообщается, что в случае успешного трансфера Хлусевича контракт с 23-летним защитником красно-белых, истекающий в конце нынешнего сезона, продлеваться не будет.
Ранее появилась информация, что "Спартак" и "Арсенал" согласовали переход Хлусевича в московский клуб.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" и тульский "Арсенал" договорились о трансфере Хлусевича
СМИ: Рассказов покинет "Спартак" в случае подписания Хлусевича
По данным источника, "Спартак" не будет продлевать контракт с защитником Николаем Рассказовым в случае трансфера полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"