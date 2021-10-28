Ранее в СМИ появилась информация, что уфимский клуб может заключить с Жирковым контракт до конца сезона.
"Пока на эту тему ничего не слышал", - заявил Жирков.
Ранее Жирков сообщил, что готов поиграть еще год и ждет предложений в зимнее трансферное окно. Летом этого года у защитника закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Жирков может стать игроком "Уфы"
Жирков отреагировал на слухи об интересе "Уфы"
Фото: ФК "Зенит"