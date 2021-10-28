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"Динамо" интересуется полузащитником сборной Колумбии Вилья

Московское "Динамо" интересуется крайним полузащитником "Бока Хуниорс" Себастьяном Вилья.
Фото: Getty Images
По сообщению журналиста Мартина Коста, московский клуб направил предложение по 25-летнему футболисту. Однако "Динамо" не единственный клуб, заинтересованный в подписании вингера. Сообщается, что "Брюгге" готов заплатить за колумбийца 6 миллионов евро, но предложение «Динамо» выше.

В прошлом сезоне Вилья провел 21 матч за "Бока Хуниорс", в которых забил 7 мячей. За сборную Колумбии у полузащитника 4 матча.

"Динамо" в сезоне 2021/2022 РПЛ идет на втором месте. У подопечных Шварца 23 очка после 12-ти игр. Следующий матч у московского клуба завтра, 29 октября, против "Зенита". Старт игры запланирован на 19:00 по Москве.


Теги: Российские трансферы Динамо
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