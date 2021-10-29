21-летний левый вингер "Урала" Кирилл Колесниченко может перейти в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист входит в расширенный список игроков, которые могут пополнить состав красно-белых в ближайшее межсезонье.
В текущем сезоне Колесниченко провел за "Урал" 10 матчей в РПЛ и 1 в Кубке России, а также 1 игру в ФНЛ-2 за вторую команду "шмелей", не отметившись результативными действиями. В 2017 году воспитанник академии "Чертаново" входил в число 60 лучших игроков мира 2000 года рождения по версии Guardian. В июле 2021 года Колесниченко перешел в "Урал" из "Кайрата", сумма трансферной компенсации составила 140 тысяч евро. Сообщается, что ранее им интересовались "Зенит" и ЦСКА.
Источник: matchtv.ru
СМИ: "Спартак" интересуется вингером "Урала"
По данным источника, 21-летний атакующий полузащитник "Урала" Кирилл Колесниченко входит в сферу трансферных интересов "Спартака".
Фото: ФК "Кайрат"