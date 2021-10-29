Газизов: мы не сможем дать Агаларову 10-кратную зарплату, чтобы удержать его в "Уфе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о возможностях клуба удержать в своих рядах нападающего Гамида Агаларова.

Фото: ФК "Уфа"





21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в 12 матчах Российской премьер-лиги текущего сезона забил 10 голов и с отрывом возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России - у ближайших преследователей Сердара Азмуна и Федора Смолова по 7 забитых мячей. Также на счету Агаларова есть 1 результативная передача. В сентябре 2021 года футболист был вызван в молодежную сборную России, в составе которой забил 3 гола в 2 отборочных матчах к Евро-2023 U21. В октябре Агаларов впервые в карьере был вызван во взрослую сборную России, за которую пока не провел ни одного матча. 25 октября стало известно, что нападающий включен в расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022. - Сложно ли будет удержать в "Уфе" Агаларова? Конечно. И удерживать никого не будем. Но нужно понимать: " Уфа " должна будет дать адекватные условия. Если клуб не может этого сделать, то умышленно останавливать его рост будет неправильно. У человека пропадет стимул, и такому большое количество примеров. Если кто-то из игроков получает Х рублей в месяц, а ему другой клуб предлагает Х10, то здесь вообще без вариантов. Да, мы, наверное, сможем сделать Х3, но это все равно несопоставимо с тем, что дают другие, - передает слова Газизова matchtv.ru 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в 12 матчах Российской премьер-лиги текущего сезона забил 10 голов и с отрывом возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России - у ближайших преследователей Сердара Азмуна и Федора Смолова по 7 забитых мячей. Также на счету Агаларова есть 1 результативная передача. В сентябре 2021 года футболист был вызван в молодежную сборную России, в составе которой забил 3 гола в 2 отборочных матчах к Евро-2023 U21. В октябре Агаларов впервые в карьере был вызван во взрослую сборную России, за которую пока не провел ни одного матча. 25 октября стало известно, что нападающий включен в расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.