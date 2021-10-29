"Ерохин и Дзюба могли усилить игру и поменять структуру игры. Естественно, планировалась замена и одного, и второго в зависимости от того, как складывалась игра. Провели замены тогда, когда посчитали это нужным. Мы поздравляем Артема с выдающимся достижением, это прекрасно. Также рады за Ракицкого, который забил прекрасный мяч и порадовал болельщиков своей великолепной левой ногой", — цитирует Семака "Матч ТВ".
Для Дзюбы этот гол стал 144-м в РПЛ, он опередил экс-нападающего "Ротора" Олега Веретенникова, который остановился на 143-х забитых мячах. Также Дзюба забил 7-й мяч в текущем сезоне и догнал в бомбардирской гонке Федора Смолова и Сердара Азмуна, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы".
Напомним, Дзюба не был включен главным тренером сборной России Валерием Карпиным в расширенный список на матчи с Кипром и Хорватией.
Семак: поздравляем Дзюбу с рекордом по голам в РПЛ, это прекрасно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" прокомментировал гол Артема Дзюбы, который позволил форварду установить новый рекорд по голам в чемпионатах России.
Фото: ФК Зенит