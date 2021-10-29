"Поздравляю Дзюбу с рекордом, "Зенит" с победой. Команда очень хороша. Сейчас понимаю, что Дзюба всё-таки зря отказался от сборной. Состав выбирает тренер, но с Хорватией он бы мог пригодиться. Дзюба для России выдающийся нападающий", - цитирует Губерниева "Чемпионат".
Сегодняшний гол Дзюбы в ворота "Динамо" (4:1) стал для него 144-м в РПЛ, он обошел экс-нападающего "Ротора" Олега Веретенникова. Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную в сентябре, мотивировав решение тем, что еще не набрал форму. С того момента Дзюба провел 5 матчей в чемпионате, забив по мячу в каждом, но не получил вызова на матчи с Кипром и Хорватией. Также сегодня стало известно, что Артем отписался от аккаунта сборной в инстаграме.
Губерниев: поздравляю Дзюбу с рекордом, но зря он отказался от сборной
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что форвард "Зенита" Артем Дзюба стал рекордсменом российских чемпионатов по голам.
Фото: ТАСС