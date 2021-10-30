"Хлусевича подписали. Срок контракта? До 2026 года", - приводит слова Мележикова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 48 матчах, забил 7 мячей и стал автором 15 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает Хлусевича в 2 млн евро.
СМИ: "Спартак" подписал контракт с Хлусевичем
Гендиректор "Спартака" подтвердил подписание Хлусевича. Контракт рассчитан до 2026 года
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о подписании контракта с полузащитником тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.
Фото: "Арсенал Тула"