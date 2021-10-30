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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
1 - 0
ЦСКАЗавершен
X 19П2 81
Спартак
0 - 0
Ростов1 тайм
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 4.3X 3.55П2 1.91
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.51X 4.6П2 6.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
0 - 2
АрсеналЗавершен
Манчестер Сити
0 - 1
Кристал Пэлас1 тайм
Ливерпуль
1 - 0
Брайтон1 тайм
П1 1.09X 10П2 23
Ньюкасл
0 - 0
Челси1 тайм
Уотфорд
0 - 0
Саутгемптон1 тайм
П1 3.45X 3.25П2 2.15
Бернли
1 - 0
Брентфорд1 тайм
П1 1.55X 3.9П2 6.25
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.05X 3.5П2 2.34

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
1 - 2
РеалЗавершен
Севилья
17:15
ОсасунаНе начат
П1 1.53X 4.2П2 6.4
Валенсия
19:30
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.6
Барселона
22:00
АлавесНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1
ЛациоПерерыв
П1 2.38X 2.5П2 4.33
Верона
19:00
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.83
Торино
21:45
СампдорияНе начат
П1 1.82X 3.75П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
0 - 0
Кёльн1 тайм
П1 1.2X 6П2 15
Байер
0 - 0
Вольфсбург1 тайм
П1 2.25X 2.5П2 4.5
Арминия
0 - 1
Майнц1 тайм
П1 4X 2.75П2 2.2
Фрайбург
2 - 0
Гройтер Фюрт1 тайм
П1 1.01X 19П2 51
Унион
1 - 3
Бавария1 тайм
П1 51X 19П2 1.01
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.4X 4.2П2 1.75

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.75X 3.25П2 2.7
Лион
22:00
ЛансНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6

Гендиректор "Спартака" подтвердил подписание Хлусевича. Контракт рассчитан до 2026 года

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о подписании контракта с полузащитником тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем.
Фото: "Арсенал Тула"
"Хлусевича подписали. Срок контракта? До 2026 года", - приводит слова Мележикова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 48 матчах, забил 7 мячей и стал автором 15 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает Хлусевича в 2 млн евро.

СМИ: "Спартак" подписал контракт с Хлусевичем


Теги: Спартак Хлусевич Арсенал Тула Российские трансферы Мележиков
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